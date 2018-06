Gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno puntati sul Mondiale, quelli degli osservatori bianconeri non faranno eccezione. Tanti i giocatori da seguire in Russia, tra questi ce n'è uno in particolare che potrà mettersi in mostra con il vantaggio del giocare in casa: si tratta di Alexandr Golovin del Cska Mosca, centrocampista dalle spiccate doti offensive classe '96. In Russia non hanno dubbi sulle sue qualità, la stella della Nazionale sarà proprio lui nella rassegna iridata.

OCCHI PUNTATI – Le sue caratteristiche hanno già colpito la rete di osservatori della Juve, che continueranno a monitorarlo con particolare attenzione in una competizione con maggiore pressioni rispetto a quella di un campionato dove il suo talento è apparso negli ultimi tempi fuori categoria almeno alla pari dei top player arrivati in Russia attratti dai soldi pesanti della Prem'er Liga. E su di lui ci sarebbe già in atto una corsa da club di mezza Europa, alla quale si è iscritto il Monaco insieme a Borussia Dortmund e proprio Juve. Che ha trovato in Matteo Tognozzi, osservatore di riferimento dopo il passaggio di Pablo Longoria al Valencia, una sponda consolidata proprio nel campionato russo in virtù di un trascorso nella squadra mercato dello Zenit San Pietroburgo. Golovin è chiamato a prendere per mano la Russia nel Mondiale di casa: intanto la Juve si è già accorta di lui e non vede l'ora di vederlo all'opera proprio ora che il gioco, soprattutto per Golovin, si fa duro.