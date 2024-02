La Juventus fa cassa: non solo i big, in prestito c'è un tesoro da oltre 100 milioni

E questa situazione passa inevitabilmente dalle voci legate ai vari big ormai stabilmente in bilico, perché la legge del mercato è uguale per tutti: da Bremer a Federico Chiesa o Dusan Vlahovic. Ma la possibilità di rimpinguare le casse del club bianconero passa anche o soprattutto da quell'altro mercato, che fa riferimento ai giovani in prestito, un tesorone da 100-150 milioni.