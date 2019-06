Francesco Totti ha parlato a margine dell'evento benefico "La Notte dei Re", partita 6vs6 giocata nella cornice del Foro Italico.



Queste le sue parole: "Cosa ho provato quando tutto lo stadio ha fatto il mio nome? Giocando in casa sono abbastanza abituato ai cori. Non sono il tipo che segna 4 gol ed è contento se perde, avrei preferito vincere ma siamo soddisfatti per la serata con tutta questa gente e questi campioni in campo. Su un campo così si corre di più, è più difficile con le sponde. Ora rilanceremo la sfida giocandola a Madrid. Potremmo sfidare ora o Milan o Juve, magari Del Piero o Shevchenko".