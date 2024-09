La Roma e il grande equivoco su Dybala: rischia di giocare solo part-time

. La permanenza della Joya dopo il no ai milioni dell’Arabia Saudita sembravano rinnovare le promesse di un matrimonio destinato a durare ancora anni, ma che potrebbe avere dei risvolti inaspettati nei prossimi mesi. Il contratto dell’argentino e in particolare la clausola di rinnovo automatico presente nell’accordo sono stati tra i motivi della rottura tra l’ormai ex tecnico giallorosso e la dirigenza guidata da Lina Souloukou.- Come riferisce La Repubblica, l’amministratore delegato aveva imposto a Daniele De Rossi di non schierare Dybala per più di 14 partite per non far scattare il rinnovo automatico del contratto. Una richiesta fuori da ogni logica per l’ex centrocampista, che aveva presentato le dimissioni qualche settimana prima dell’esonero. Una rinuncia all’incarico respinta dalla proprietà americana dei Friedkin. Al termine del mercato, però De Rossi aveva spiegato alla società di voler fare scelte esclusivamente tecniche, senza tenere conto di fattori esterni. Una decisione che porta a liti furibonde e alla spaccatura con la dirigenza. Gli ultimi passi prima dell’esonero, arrivato nella mattina di mercoledì 19 settembre.Il contratto di Paulo Dybala, firmato il 20 luglio 2022 con la Roma, prevede infatti il prolungamento automatico con adeguamento dell’ingaggio alla quattordicesima presenze da almeno 45 minuti in stagione. Un rinnovo che costerebbe 30 milioni lordi alla Roma, troppi - secondo l’ad Lina Souloukou per le casse giallorosse.Il fattore legato all’aspetto economico potrebbe essere determinante nel futuro di Paulo Dybala. La possibilità di utilizzarlo per massimo un tempo a gara per non far scattare il prolungamento potrebbe essere il piano del nuovo tecnico Ivan Juric, in accordo con la dirigenza e la CEO giallorossa. Un impiego ‘part-time’ per poter contare su di lui senza gravare sulle casse della società di proprietà dei Friedkin, che in questo modo potrebbero risparmiare 30 milioni di euro.