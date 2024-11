Roma, con Ranieri a gennaio sarà mini rivoluzione sul mercato: chi può partire

Con l'arrivo della fumata bianca per Claudio, per la Roma è già tempo di pensare alLa situazione di classifica non fa dormire sonni tranquilli eAlcuni giocatori potrebbero salutare e i giallorossi dovranno tornare alla carica. Ecco chi potrebbe salutare e chi potrebbe arrivare. Da valutare anche la posizione diche non gode della fiducia dei– La Roma a gennaio potrebbe perdere dei pezzi. Matsdeluso dal poco minutaggio avuto fino a questo momento sta valutando unMa l'arrivo di Claudiosulla panchina giallorossa potrebbe cambiare tutto. Difficile che rinunci ad uomo d’esperienza come lui. Chi invece è a un passo dall’addio è Leandroche oggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN: “Prima dell’esonero di De Rossi andava tutto bene. Ilmi ha chiamato? Vedremo in futuro”. Ha voglia di tornare in. Sulla lista dei possibili partenti c’è anche Paulocon la Roma che potrebbe farlo partire prima del. Ma è più probabile vederlo andare via a giugno. Così comeche verrà messo sul mercato. Sul piede di partenza anche. Secondo i media spagnoli è finito nel mirino del

LA SITUAZIONE DI PELLEGRINI - Spostando il focus a giugno, una delle situazioni più delicate in casa Roma è quella legata al futuro di Lorenzo Pellegrini. A meno di clamorosi colpi di scenae al momento non sono previsti incontri per il rinnovo, il suo rendimento è tenuto sotto osservazione dalla dirigenza perché secondo molti sta rendendo meno di quanto ci si aspettava; inoltre, nonostante la fascia da capitano il feeling con i tifosi non è mai scattato: spesso fischiato, da qui a giugno sarà uno degli osservati speciali della società per capire come gestirlo in estate.