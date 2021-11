Nella giornata di ieri la Sampdoria ha raggiunto la Lombardia, e in particolare Coccaglio, sede del ritiro blucerchiato fino alla partita con il Brescia. La carovana doriana è composta da circa una cinquantina di persone, ​con la squadra quasi al completo, compresi Valerio Verre, aggregato anche se non al meglio della condizione, e i due Primavera Gerard Yepes e Simone Trimboli.



A Genova sono rimasti soltanto i lungodegenti Ronaldo Vieira e Mikkel Damsgaard. Pure Adrien Silva, squalificato dopo l'espulsione rimediata con il Torino e squalificato per domenica, è con la squadra. Oggi, scrive Il Secolo XIX, si terrà la prima seduta nel campo attiguo all'hotel. Possibile anche qualche seduta allo stadio Cesare Guzzi.