Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Il corpo è stato ritrovato il mattino del 17 marzo verso le ore 9:30 nella sua casa a Los Angeles.ha spiegato la sua agente Mia Hansen. Potrebbe essersi trattato di un infarto, ma le cause precise ancora non sono certe.La star è conosciuta dal pubblico per aver interpretato diversi personaggi in serie famosissime, come “The Wire”(2002-2008), che ha rappresentato la svolta per la sua carriera, “Lost” (2004-10), “Fringe” (2008-2013). L’attore era inoltre in tour per presentare il quarto film di “John Wick”, in uscita il 24 marzo, in cui interpreta Charon, il concierge del Continental Hotel. Lance Reddick lascia la moglie Stephanie Reddick e due figli, Yvonne Nicole Reddick e Christopher Reddick. La sua morte ha suscitato una grande commozione sia sa parte dei fan che da parte del cast, che lo ha ricordato attraverso numerosi post sui social. In particolare Keanu Reeves e il regista Chad Stahelski hanno rilasciato un comunicato in cui dichiarano: "Siamo profondamente rattristati e abbiamo il cuore spezzato per la perdita del nostro amato amico e collega Lance Reddick. Era un esperto professionista ed era una gioia lavorare con lui. Il nostro amore e le nostre preghiere sono rivolti a sua moglie Stephanie, ai suoi figli, alla famiglia e agli amici. Dedichiamo il film alla sua memoria. Ci mancherà moltissimo".