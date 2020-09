Grazie Benevento!

Grazie perché mi avete fatto sentire da subito parte di voi, grazie per la fiducia che mi state dimostrando! LET’S GO! @bncalcio #seriea @ottopagine pic.twitter.com/T7yNclszun — GLapadula (@G_Lapadula) September 2, 2020

Gianlucaè un nuovo attaccante del. Queste le parole del centravanti ex Teramo, Pescara, Milan, Genoa e Lecce affidate a Twitter: "Grazie Benevento! Grazie perché mi avete fatto sentire da subito parte di voi, grazie per la fiducia che mi state dimostrando! LET’S GO!".