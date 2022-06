Lautaro Martinez e una promessa da mantenere. Dopo la Finalissima contro l'Italia, vinta per 3-0 dalla sua Argentina, il Toro nerazzurro è intervenuto in zona mista rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro, che fanno ben sperare i tifosi dell'Inter: "Sì, mi piacerebbe moltissimo restare. Per ora non mi è stato detto nulla, vorrei rimanere all'Inter". Una volontà chiara quella di Martinez, espressa a più riprese anche nelle scorse settimane. Il giocatore si trova bene a Milano e ha intenzione di continuare a vivere all'ombra della Madonnina, con la sua compagna Agustina.