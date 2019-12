La Lazio va a Cagliari per vincere e accorciare su Juventus e Inter, ora a +6 in classifica. I biancocelesti dovranno fare i conti però con 4 diffidati a cui fare grande attenzione, vista la Supercoppa Italiana alle porte. Acerbi, Leiva, Lulic e Parolo sono i 4 a rischio, che potrebbero saltare la gara di Riad in programma il 22 dicembre (ore 17.30 italiane) in caso di ammonizione.