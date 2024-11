Lazio, il mercato non dorme mai: occhi puntati su un talento del Reims per il centrocampo

Entusiasmo alle stelle in casa, ma nelle segrete stanze di Formello gli occhi restano vigili anche sul calciomercato. I risultati positivi della squadra di Baroni stanno celando bene una realtà di cui tutti sono convinti sin dal gong del 30 agosto scorso:Si sperava che Castrovilli potesse rimpiazzare l'addio di Cataldi, ma non è andata così. Ma anche se così fosse stato un uomo in più in mediana avrebbe comunque fatto comodo. A maggior ragione ora, con il ginocchio dell'ex Fiorentina tornato a creare grossi problemi, un intervento sul mercato a gennaio diventa quasi una certezza. E infatti ecco che rispuntano nomi accostati ai biancocelesti, come possibili acquisti di metà stagione.

Folorunsho del Napoli piace sempre, ma costa tanto. Belahyane del Verona resta un profilo interessante, da monitorare. Ma la vera novità arriva dalla Francia. A dare la notizia oggi è il sito sololalazio.it, che parla di un. Si tratta di un(quindi non creerebbe problemi nella lista per la Serie A), nato a Yaoundé in Camerun, ma naturalizzato francese. Con la maglia della selezione Under17 transalpina ha vinto l'Europeo di categoria nel 2022. Il suo cartellino ha un valore stimato intorno ai 5 milioni. Motivo in più per la Lazio per inserirlo nella propria lista dei preferiti per un eventuale acquisto invernale