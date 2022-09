Gestione delle energie per la Lazio in questi giorni a Formello. Con la rosa ridotta, per via degli otto calciatori impegnati con le rispettive nazionali, Sarri vuole sfruttare questa sosta per far recuperare ai propri uomini la forma migliore. In quattro, in particolare, necessitano di cautela per riprendersi da alcuni acciacchi accusati nell'ultimo periodo. Oltre a Pedro e Zaccagni, già non al 100% prima della Cremonese, ci sono Patric e Basic che lavorano senza forzare troppo.



Anche nella seduta di oggi il tecnico e il suo staff hanno diviso l'allenamento in una prima parte atletica e una seconda con il pallone. Sempre fuori Lazzari alle prese con la lesione al bicipite della coscia destra. Domani prevista una doppia seduta.