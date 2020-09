Dopo le scaramucce a distanza, con la Nazionale a rimandare soltanto la risoluzione di quello che può diventare un vero e proprio caso di inizio stagione,per comprendere se ci siano i margini per ricomporre la crepa che si è creata dopo le indiscrezioni emerse a proposito del rinnovo del contratto che scade nel 2023.- Dal ritiro azzurro,- più dei compagni di squadra Luis Alberto e Milinkovic-Savic - e nega di aver ricevuto una proposta della Lazio da 2,8 milioni più bonus.e ha utilizzato toni forti ("Il rinnovo? Voglio rispetto. Se questo è l’atteggiamento firmare non è più nella mia testa"), che non sono piaciuti alla società., ma ciò che più preme ora è guardarsi a quattrocchi per provare ad abbassare la tensione e appianare ogni tipo di contrasto. ​In questa partita, del tutto inaspettata e della quale la Lazio avrebbe fatto volentieri a meno, l'arbitro è un Simone Inzaghi desideroso più di tutti di un ritorno alla normalità. L'estate volge al termine ma, tra mercato e le questioni rinnovi (anche quello del tecnico) il settembre dalle parti di Formello si è fatto rovente. Ad oggi,, mentre non trovano conferme le indiscrezioni a proposito dell'Inter.