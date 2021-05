In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Genoa allo stadio Olimpico, i biancocelesti dovranno assolutamente tenere conto dei cartellini gialli. Si può tranquillamente parlare di allarme diffidati per il club capitolino. Sono in cinque i calciatori a rischio squalifica. Si tratta di Fares, Parolo, Andreas Pereira, ma soprattutto i due pilastri del centrocampo, ovvero Luis Alberto e Milinkovic. Non avere entrambi anche per una sola delle prossime gare sarebbe deleterio per la Lazio. Oltre ai suddetti calciatori, anche mister Inzaghi è diffidato.