Penultimo allenamento settimanale in casa Lazio, senza i Nazionali. Seduta tecnica per la rosa senza i 10 convocati. Torneranno con la Spal già nel mirino, mentre il resto del gruppo si allena. La notizia positiva per Inzaghi: Lukaku è stato aggregato al gruppo, è disponibile. Sfide due contro tre in situazione di inferiorità numerica per la difesa, una serie di esercizi tecnici.



ALLENAMENTO LAZIO - L'allenamento è stato illuminato da una magia meravigliosa di Luis Alberto: colpo di tacco all'angolino dopo un crosso dalla destra. Assenti Jorge Silva e Durmisi, domani ultimo allenamento poi 48 ore di riposo. Poi si tornerà al lavoro, obiettivo campionato.