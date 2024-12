Lazio, Baroni: "Dia e Castallanos con dei problemini, è più difficile in 11 contro 10"

Getty Images

ha dichiarato ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Lecce: "Questa è stata una gara un po' sporca e complicata. Loro hanno giocato una partita che ci dà noia, sapevamo che verticalizzano e che sono veementi nei contrasti"."La squadra ha cercato di mettere in campo più qualità possibile. Nel secondo tempo abbiamo crossato tanto: 17 volte. Questa squadra ha fatto 10 vittorie in 58 giorni, è un gruppo che sta sul pezzo e lavora con mentalità. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché partite del genere sono importanti e le porti a casa solo se ci credi".

Bisogna rimanere lucidi e ci vuole equilibrio. Siamo un po' meno brillanti, nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che ci alleniamo il 24 e il 26 dicembre, ma dobbiamo anche recuperare le energie."Le occasioni per il pareggio concesse alla fine? Romagnoli aveva fatto un contrasto dopo un problema e Noslin era fermo. Ci siamo abbassati e abbiamo avuto timore, avremmo potuto gestirla meglio, ci è andata bene".