Lazio, Baroni: "Non mi lamento mai, ma con così tante partite vicine è difficile. Tavares? Spero niente di grave"

, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta per 1-0 al Gewiss Stadium: "Parto dall'atteggiamento e dall'energia che la squadra ha messo in campo. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma lo sapevano perché stanno lavorando bene. A volte il punteggio non è quello che vorremmo, ma siamo uniti come gruppo e oggi lo abbiamo dimostrato. Oggi anche i nuovi hanno dato un contributo importante e insieme ai recuperi che abbiamo avuto di qualche giocatore potremo avere la possibilità di ruotare. Non mi lamento mai, ma è chiaro che quando giochi tante partite ravvicinate non è facile, specialmente quando hai assenze importanti e ragazzi arrivati a gennaio. Hai poco tempo per lavorare. Adesso lavoriamo per questo finale, ci siamo".

TAVARES - "Vediamo, stava bene e potrebbe essere un affaticamento. Non credo che sia niente di importante, lo spero almeno".LE SECONDE LINEE - "È il patrimonio di questa squadra. Siamo in corsa sia in Europa che in campionato perché abbiamo fatto sentire importanti tutti. Oggi la risposta è stata giusta, ci saranno gare che non potremo sbagliare ma siamo pronti. Dobbiamo centrare le prestazioni per fare risultati importanti"."Per me è un giocatore fondamentale. Oggi erano programmati una ventina di minuti per lui ma visto com'era messa la partita non c'è stata la possibilità. Ci serve tantissimo e ci è mancato ma Dia oggi ha fatto una buona partita, come tutti. Dele-Bashiru sta sempre meglio. Le piccole defezioni hanno inquinato il rendimento dei singoli e della squadra. Guardiamo al presente, abbiamo sempre avuto fiducia e ora ne abbiamo ancora di più".