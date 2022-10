OCCASIONE-L'Europa è un'opportunità anche per chi gioca meno. Vediamo domani se giocherò, però mi sento pronto per sfruttare l'occasione. Io penso che questa stagione sia iniziata bene, ma poi le cose sono cambiate rapidamente, ma il calcio è così e spero che il prima possibile i possa dimostrare tanto in questa Lazio. Io aspetto il mio momento, so che arriverà.



AVVERSARIO - "Domani è una partita difficile contro una squadra di buon livello, aggressiva, corrono molto. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Giochiamo ogni 3-4 giorni, ma è solo una difficoltà mentale. All'andata è stato difficile. Il campo era più piccolo e tanti aspetti hanno influito sul nostro gioco. Ma domani faremo meglio".

FUTURO ALLA LAZIO - "In questo momento vivo una situazione simile a quella vissuta al Bordeaux. Ho letto qualcosa sui giornali, ma io so che il mio futuro è alla Lazio. Io posso aiutare la squadra sia difensivamente sia offensivamente. E come ha detto il mister manca solo un po' di personalità e devo lavorare su questo. Devo cercare di essere pronto nella giusta condizione e concentrato. Già nel precampionato le sensazioni erano buone. Io speravo di giocare di più, ma come ho detto, le cose nel calcio cambiano veloci. Io sono tranquillo e voglio lavorare per fare bene qui. In questo momento giohiamo un ottimo calcio e spero che continueremo così".