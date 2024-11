Getty Images

La Lazio non vuole fermarsi. Dopo la vittoria rotonda a Como e il terzo posto in classifica - in coabitazione con Atalanta e Fiorentina - lunedì alle 20:45 i biancocelesti ospiteranno il Cagliari all'Olimpico per andare a caccia della terza vittoria di fila in A in una settimana. I sardi però non andranno a Roma a fare una gita, perché hanno un disperato bisogno di punti salvezza. Gli ultimi due ko non hanno permesso agli uomini di Nicola di approfittare dei passi falsi delle dirette concorrenti; ma dopo aver già bloccato Roma e Juventus, ora vogliono provare a fare un altro scherzetto a una big.

Lazio - Cagliarilunedì 4 novembre 2024: 20:45Dazn, SkyDazn, Sky, Now TvProvedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni.Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Gaetano, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola.

La Lazio deve fare a meno dello squalificato Tavares. In forte dubbio ci sono anche Rovella, che si è fermato per un problema muscolare poco prima della scorsa partita col Como, e Zaccagni, che ancora non è al top dopo l'influenza. Il capitano biancoceleste però ha più speranze del centrocampista ex Juve di andare almeno in panchina. I rossoblu di Nicola anche se con diversi uomini non al meglio della forma in quest'ultimo periodo saranno comunque tutti a disposizione, tranne gli infortunati Jankto e Mutandwa.La sfida fra Lazio e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da DAZN in co-esclusiva con Sky. Si potrà vedere quindi anche sui canali 214 e 251 della piattaforma satellitare, previo abbonamento.

Lazio - Cagliari sarà disponibile in streaming tramite app di DAZN, Sky Go e anche su Now TV.Telecronaca affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Valon Behrami