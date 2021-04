Con la squalifica di Correa, sembra sempre più vicino il ritorno dal 1' della coppia Caicedo-Immobile per la sfida tra Lazio ed Hellas Verona. I due migliori marcatori stagionali dei biancocelesti (19 gol Ciro e 9 il Panterone) sono pronti ad agire insieme. Come riporta Il Messaggero stamani, difficilmente Inzaghi non sceglierà Caicedo per affiancare Immobile. I due non scendono in campo insieme dal 1' da Parma-Lazio del 10 gennaio (l'ecuadoregno andò in rete). Prima ancora, il 6 gennaio, addirittura segnarono entrambi contro la Fiorentina. Dopo tante panchine e possibilità mancate, stavolta la coppia Caicedo-Immobile si scalda sul serio.