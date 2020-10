Apprensione in casa Lazio per lo stop di Caicedo. Durante il riscaldamento, l’attaccante è rientrato negli spogliatoi toccandosi il flessore. La speranza di Inzaghi e il suo staff è che si tratti di un semplice affaticamento muscolare e che possa essere a disposizione per la Samp, almeno dalla panchina. Ma al momento è sicuramente da considerare a rischio. Accanto a Correa - rientrato oggi dall’Argentina - è stato provato Muriqi, visto che mancherà Immobile per squalifica.