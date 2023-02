Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali dei biancocelesti prima della sfida con il Verona: "Ci aspetta una partita complicata contro una squadra che è in ripresa dopo un inizio non semplice. Conosco bene l'Hellas Verona, è un gruppo unito: per questo sono sicuro che faranno una seconda parte di stagione molto importante. La vittoria di oggi sarebbe fondamentale per mantenerci in piena zona Champions. Arriviamo qui con tanta fiducia e concentrazione perché è una sfida che abbiamo preparato bene".