Chi sarà il portiere della Lazio l'anno prossimo? Con Reina e Straksoha in bilico, da mesi il club biancoceleste ha inziato a guardarsi intorno. Tra i tanti nomi usciti c'è anche quello di Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari, molto gradito dalle parti di Formello. Ma a sedare le voci su possibili contatti per sondare il terreno di una eventuale trattativa ci ha pensato il ds del club isolano Stefano Capozucca.



Ai microfoni di Radio Incontro Olympia il dirigente dei sardi ha dichiarato: "Cragno è da top club, ma con la Lazio non c'è niente di concreto. Il ragazzo potrebbe beinssimo giocare per sqaudre da primi quattro posti, nonostante non venga giudicato adatto per via della sua statura. Della Lazio non ho sentito nessuno, quindi non se ne può parlare se non esiste nient'altro che le solite voci".