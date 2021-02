Sta per iniziare un'altra giornata intensa di lavoro a Formello per la Lazio. I biancocelesti da programma quest'oggi effettueranno una doppia seduta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, questa sarà una settimana di rientri. Già da domani infatti sono attesi in gruppo Cataldi e Caicedo. Il centrocampista romano ha avuto una leggera ricaduta al flessore dopo lo stiramento contro il Parma in campionato, ecco spiegato il ritardo nel ritorno in gruppo. L'attaccante ecuadoregno invece è alle prese con una fascite plantare molto fastidiosa che nell'ultima settimana e mezzo gli ha permesso di effettuare al massimo un corsa lenta. Il rientro in gruppo di entrambi si avvicina.