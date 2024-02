Lazio-Clarke, l'agente: 'Ecco perché l'affare non è andato in porto'

Laha chiuso il mercato invernale senza acquisti, unica squadra di Serie A a non essersi rinforzata durante la finestra di gennaio.Tentativi però non ne sono mancati, su tutti quelli perClake, esterno offensivo inglese classe 2000 di proprietà del: i biancocelesti ci hanno provato, ma alla fine non c'è stato nulla da fare per il giocatore dei Black Cats.Cosa è andato storto e perché Clarke non è arrivato alla Lazio? Lo ha spiegato l'agente del giocatore,, in un'intervista rilasciata al canale YouTube 'No Tippy Tappy Football': "Ci sono state un paio di offerte che sono arrivate dalla Lazio, ma il Sunderland non se la sentiva di voler vendere il giocatore nella finestra di gennaio. Il giocatore deve ovviamente concentrarsi su quello che sta facendo in questo momento, ovvero giocare fantasticamente bene, segnare gol e fare assist. Ma speriamo che quest’estate vedremo Clarke cambiare squadra. Dove possa andare non lo sappiamo ancora, ma è a buon punto".Porte chiuse a gennaio, ma non è escluso dunque che la Lazio possa tentare un nuovo assalto per Clarke nel prossimo mercato estivo.