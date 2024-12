Lazio, Collare d'Oro al Merito Sportivo per il club

Tommaso Fefè

29 minuti fa



La S.S. Lazio SpA riceve oggi dal Coni il Collare d'Oro al Merito Sportivo. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il club fa sapere di essere tra le società che verranno premiate questa mattina nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma. Oltre ai biancocelesti verrà conferito il riconoscimentoa tutti i medagliati d’oro dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i campioni del mondo, i grandi tecnici e le personalità e le società sportive che si sono distinte nel corso dell’anno.



L'evento sarà l'occasione per celebrare un anno segnato dalla migliore Olimpiade della storia dell’Italia e da tanti altri successi per lo sport azzurro. Il Collare d'Oro al Merito Sportivo è la massima onorificenza dello sport italiano e sarà consegnato alla presenza sul palco del Presidente del CONI, Giovanni Malagò e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Diverse altre personalità e rappresentanti istituzionali saranno ospiti dell'evento, compresi i presidenti delle singole federazioni e alcuni tecnici e dirigenti di tutti i movimenti sportivi del paese. Per la Lazio non si tratta di una novità. Il riconoscimento del Collare d'Oro era già stato conferito alla Polisportiva biancoceleste (oggi a riceverlo invece è solo la sezione calcistica) nel 2002, mentre nel 1967 il sodalizio laziale ricevette la Stella d'Oro al Merito Sportivo.