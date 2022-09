Immobile in dubbio per Lazio - Spezia. Giovedì giornata decisiva per capire se il capitano biancoceleste potrà scendere in campo alla ripresa del campionato o se sarà costretto, suo malgrado, ad alzare bandiera bianca. Nel frattempo Sarri studia le alternative: Cancellieri, Pedro o Felipe Anderson come falsi 9.



Il classe 2002 arrivato in estate, già dal ritiro di Auronzo è stato ripetutamente provato come vice-Ciro. In stagione però ha giocato in quella posizione solo uno spezzone di partita col Feyenoord. Poi è solo subentrato, nel suo ruolo naturale di ala, al posto di Felipe Anderson. Proprio il brasiliano in qualche occasione la passata stagione ha giocato come finto centravanti senza mai convincere troppo, per la verità. Meglio di lui, sempre l'anno scorso, aveva fatto Pedro, che in carriera in quel ruolo ha maturato più di qualche esperienza, tra Barça e Chelsea. Viene però da un periodo un po' tribolato dal punto di vista degli infortuni e, nonostante sia pienamente rientrato a lavorare in gruppo, potrebbe non garantire ancora il top del rendimento al livello fisico. Il mister comunque si augura di non dover sciogliere questo rebus e di recuperare il suo bomber. Ma se sarà costretto, in ogni caso, ha ancora qualche giorno di tempo per ragionare sul piano B.