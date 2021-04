Rifinitura conclusa per la Lazio. Arrivano due notizie buone dal campo Fersini di Formello e una negativa. Le prime due riguardano Leiva e Immobile. Entrambi si sono allenati e ci saranno contro il Napoli. Il brasiliano si è disimpegnato con una fasciatura al gemello della gamba destra mentre l’attaccante ha completato la seduta senza alcun problema. La negativa riguarda Luis Alberto. Per il Mago solo metà allenamento in gruppo, niente palle inattive. La caviglia non è ancora al top, ma sarà comunque convocato e si deciderà domani su di lui. Non sono da escludere sorprese.



LE PROVE – Largo perciò alle prove tattiche dalla rifinitura. Nel classico 3-5-2 biancoceleste Reina tornerà da titolare nello stadio che lo ha visto protagonista per molti anni tra i pali del Napoli. Davanti a lui solito terzetto difensivo Marusic-Acerbi-Radu. A centrocampo confermati i due esterni. Si tratta di Lazzari a destra e Fares a sinistra. Sul centrodestra della mediana largo a Milinkovic. In cabina di regia stringerà i denti Leiva mentre domani si deciderà su Luis Alberto. Nel caso non dovesse farcela Pereira scalpita al suo posto. Infine, in attacco spazio ancora a Correa e Immobile. Assenti quest'oggi Luiz Felipe ed Escalante.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.



A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Patric, Armini, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Farris.