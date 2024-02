Lazio, confronto Sarri-squadra: 'Se pensate che il problema sia io...'

Duro confronto ieri in casa Lazio tra Sarri e la squadra. Il retroscena lo racconta questa mattina il Corriere dello Sport. Alla ripresa degli allenamenti dopo il ko di Bergamo, l'allenatore biancoceleste ha chiamato a raccolta i suoi uomini e non ha usato mezzi termini: "Se pensate che il problema sia io, tirate fuori le palle e andate da Lotito!"



Il 3-1 subito dall'Atalanta ha mostrato una sostanziale apatia dei giocatori della Lazio, che non sembrano più divertirsi in campo come succedeva la passata stagione. Un clima pesante che si respira in realtà già da diversi giorni. Mercoledì scorso infatti, riporta lo stesso CorSport, durante la sessione di analisi video il tecnico aveva sottolineato severamente le amnesie tecniche e tattiche dei singoli e dei reparti interi. Più di qualcuno sembra aver perso fiducia nei dettami del tecnico, che comunque non intende sentir parlare di cambi di modulo. Contro il Cagliari Sarri andrà avanti con il 4-3-3 e si aspetta dei segnali chiari dai tutti i giocatori.