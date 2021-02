Lacontinua a prepararsi per un match importantissimo come quello con la. Contro i blucerchiati degli ex, la squadra biancoceleste dovrà mettersi alle spalle il passo falso di San Siro contro l’. Così, quest’oggi l’appuntamento è stato alle 15:00 sul campo centrale di Formello. Riscaldamento, forza con gli elastici e infine possesso palla a tre squadre (presente anchecome sponda). Questo il programma di oggi per i biancocelesti. Da domani si passerà alla tattica. Intera seduta in gruppo per, ieri assenti.La Lazio è in ansia per Stefan Radu. Il difensore romeno ha riportato un’ernia inguinale. Al momento sarà difficile vederlo contro la Samp, ma probabilmente anche contro il. Quest’oggi il numero 26 si è allenato in maniera differenziata, ma ad ogni allungo avvertiva dolore all’inguine. È un momento di riflessione per lui., e probabilmente Radu parlava proprio di ciò a fine seduta con Inzaghi e il suo staff.Gestiti ancora. Entrambi sono entrati in campo insieme a Radu per una seduta a parte. Infine, tre assenti quest’oggi sul campo centrale di Formello. Out. Il portiere albanese si sta comunque allenando a Formello ed è atteso a breve in gruppo. Non si è allenato con la prima squadra, il quale si aggregherà alla Primavera per il match di domani contro la Spal (e con lui dovrebbe esserci anche). Infine assente anche, ancora in Germania per la riabilitazione dopo l’intervento alla caviglia destra.