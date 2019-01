La Lazio affronterà un Napoli senza i big, per Inzaghi l'occasione d'oro per sfatare il tabù: non ha mai battuto una grande squadra in questa stagione. A Lazio Style Channel, tv ufficiale del club capitolino, l'ex Lazio Fabio Poli racconta Napoli-Lazio: “Le assenze metteranno in difficoltà la squadra partenopea, la Lazio dovrà essere cinica e compatta per portare a casa il risultato. I biancocelesti dovranno essere meno belli e più incisivi. Le squadre ormai conoscono la Lazio, bisogna trovare altre soluzioni per risultare più imprevedibili e sorprendere gli avversari. Immobile e Milik sono due attaccanti diversi. Per completezza sceglierei il polacco, ma in fase realizzativa è difficile fare meglio di Immobile che ha portato a termine qualcosa di straordinario".