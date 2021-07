Tra i giocatori che la Lazio ha bloccato in attesa del via libera dell'indice di liquidità vi è senza dubbio Toma Basic. Il centrocampista croato avrebbe già trovato l'accordo col ds Tare (1,5 milioni di euro per 5 anni). In più, nelle ultime ore il club biancoceleste avrebbe trovato l'intesa anche col Bordeaux a 8 milioni di euro più bonus, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Cresce quindi l'attesa per quello che sarebbe iil quinto acquisto di questa sessione di mercato per i biancocelesti.