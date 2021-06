Come emerso già nella giornata di ieri, la Lazio nelle prossime settimane potrebbe tornare a trattare Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Il centrocampista, già finito nel mirino di Tare nelle precedenti finestre di mercato, piace molto a Sarri e sarebbe senza dubbio un rinforzo ben visto dal quasi futuro allenatore biancoceleste (la firma è vicinissima). Per il classe '96 inglese la Lazio potrebbe optare per una formula simile ad Andreas Pereira.



Come riporta Il Messaggero il club capitolino punterebbe su un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro. Per lo stipendio però la palla passerebbe al calciatore. Al momento quest'ultimo percepisce 4 milioni di euro, più di chiunque altro a Formello. Senza dubbio dovrebbe rinunciare a qualcosa, a meno che il Chelsea non si offra per pagarne una parte.