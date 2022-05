Iniziano le prove tattiche anti-Samp per la Lazio. Nella seduta di oggi pomeriggio a Formello, dopo un iniziale lavoro atletico, Sarri ha svolto alcune esercitazioni tecniche con tutta la rosa - ad eccezione di Pedro, la cui assenza è ormai certa anche per sabato - prima della partitella finale.



Dalle prime indicazioni del campo, la formazione titolare che affronterà all'Olimpico i blucerchiati dovrebbe rivedere dall'inizio Luis Alberto in mezzo al campo, ma con Cataldi al posto di Leiva in mediana. Il ruolo di regista basso infatti sembra al momento l'unico dove c'è un ballottaggio aperto. Maggiori indicazioni arriveranno comunque tra domani e la rifinitura di venerdì.