Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Luis Alberto. Il 28enne spagnolo ha letteralmente svoltato, anche a livello di numeri e di rendimento: segna e fa segnare, tanto da essere il secondo miglior marcatore della Lazio (9 gol) alle spalle del solito Ciro Immobile. Però, stando al giornale torinese, questa potrebbe essere l'ultima stagione nella Capitale: la Lazio, infatti, pensa che possa essere lui il big ideale da vendere in estate per finanziare il mercato del prossimo anno. Qualsiasi tipo di decisione, ovviamente, passa per la qualificazione alla prossima Champions League dei biancocelesti. La quale, a sua volta, passa anche dai piedi del 'Mago' Luis Alberto.