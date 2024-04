Lazio, ecco l'effetto Tudor: un punto in più di media a partita in un mese

23 minuti fa



Sarri si era dimesso per scatenare una reazione nella Lazio. Dopo un mese può dire di aver raggiunto il risultato. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Con Tudor in panchina i biancocelesti sono passati da una media punti di 1,42 a partita in Serie A, a 2,4. Merito delle 4 vittorie su 5 partite (Juventus, Salernitana, Genoa e Verona, con il solo pesante KO nel derby). Sommando anche la Coppa Italia si arriverebbe in teoria a 5 vittorie in 7 gare. Un rullino di marcia che da inizio stagione la Lazio aveva tenuto solo per una breve parentesi tra dicembre e gennaio.



La squadra con Tudor sembra aver ritrovato un'anima: il drastico cambio di modulo ha dato una scossa al gioco espresso dai biancocelesti, alcuni dei quali appaiono rigenerati. L'umore adesso è alto per il finale di stagione, nel quale la squadra può sfruttare un calendario più favorevole per assicurarsi come minimo un posto in Europa League e magari sperare anche in qualcosa di più. La Champions dipenderà anche dagli incastri di risultati con Atalanta e Roma, considerando che con entrambe gli scontri diretti sono a sfavore. L'obiettivo in ogni caso, lo ha ribadito lo stesso tecnico, è fare più punti possibili in queste ultime 4 giornale, poi si vedrà. Ma intanto la prima base per un nuovo ciclo è stata buttata.