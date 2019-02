In casa Lazio è emergenza totale. E non in senso lato: l'infermeria, dopo Genoa-Lazio, è ancora sovraffollata. Sono 10 gli infortunati di Inzaghi, una lunga lista di assenti che ha costretto il mister a varare una formazione d'emergenza. Da monitorare in particolar modo alcune situazioni, in vista della gara di mercoledì contro il Siviglia.



INFERMERIA LAZIO - Tra questi c’è anche Luis Alberto, che lo scorso giovedì nel match di Europa League d'andata si era fermato per un fastidio. Lesione di primo grado all'adduttore, starà fuori per una ventina di giorni. Salterà il Siviglia, ed è a forte rischio anche per le gare successive. Mercoledì contro il Siviglia non ci sarà neppure Parolo, Milinkovic difficilmente tornerà in campo (ancora non ha sostenuto un allenamento completo con i compagni) e Luiz Felipe dovrà smaltire un nuovo infortunio muscolare. Emergenza totale contro il Siviglia: non ci saranno neppure Bruno Jordao (prima per lui contro il Genoa) e Pedro Neto. Tutti e due sono esclusi dalla lista UEFA.