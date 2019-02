Dopo soli due giorni di pausa, latorna insolitamente di giovedì sera, con l'anticipo dellatraedin programma questa seraallo Stadio Olimpico di Roma: proprio i biancocelesti sono stati tra gli ultimi a giocare, nel posticipo di lunedì a Frosinone, e tornano subito in campo perché sabato pomeriggio nella Capitale va in scena la sfida del Sei Nazioni di rugby tra Italia e Galles, motivo per il cui la gara è stata anticipata. La squadra dha la possibilità di portarsi provvisoriamente al quarto posto in solitaria, superando in un colpo solo Roma, Atalanta e Milan, portandosi a quota 38 punti e centrando la seconda vittoria di fila dopo un momento negativo con due sconfitte e un pari. Dal canto loro i toscani di Beppesono reduci da un periodo di crisi, visto che non vincono dal 9 dicembre e nel menntre hanno colleionato sette sconfitte e due pareggi, vedendo assottigliarsi il margine sulla salvezza a solamente un punto, visto che il Bologna insegue a quota 17. Lazio priva degli infortunati Immobile e Luis Alberto, entrambi in tribuna.La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei partite di Serie A giocate contro l’Empoli, parziale in cui ha subito solo due gol (una sconfitta per 1-0 nel novembre 2015). La Lazio è imbattuta in casa contro l’Empoli in Serie A, grazie a otto vittorie e due pareggi: i toscani non sono riusciti a segnare nelle ultime quattro trasferte con i biancocelesti. Dopo aver vinto sette delle prime 11 partite di questo campionato (4P), la Lazio ha ottenuto il successo solo in tre delle successive 11 gare di Serie A (5N, 3P). La Lazio ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime sei partite interne di Serie A: 20 le reti prodotte in queste sei sfide, 3.3 di media a match. L’ultima vittoria dell’Empoli in Serie A risale al 9 dicembre scorso contro il Bologna - da allora i toscani hanno raccolto due punti in sette partite, parziale in cui hanno incassato ben 18 reti (2.6 di media a incontro). Per la prima volta nella sua storia l’Empoli ha subito gol per 19 partite consecutive di Serie A; è anche la striscia aperta più lunga considerando tutte le squadre attualmente nei Top-5 campionati europei. L’Empoli è la squadra che ha guadagnato meno punti in trasferta in questo campionato: quattro (4N, 6P). L’Empoli è la squadra che ha subito più gol di testa in questo campionato (10), la Lazio quella che ne ha concessi di meno nello stesso modo (due). Il fantasista della Lazio Luis Alberto ha preso parte attiva a otto gol nelle ultime sette sfide di Serie A contro squadre neopromosse (tre reti, cinque assist). Francesco Caputo ha realizzato il 41% dei gol dell’Empoli (11/27): nessun giocatore ha segnato in percentuale più reti per la propria attuale squadra in questo campionato (Piatek 45%, ma per il Genoa). La Lazio è una delle uniche due squadre, insieme al Cesena, contro cui il difensore dell’Empoli Matías Silvestreha segnato due gol in Serie A.Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic, Leiva, Berisha, Lulic; Caicedo, Correa.Provedel; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Pasqual; Farias, Caputo