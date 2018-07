Felipe Anderson (foto Twitter @DiMarzio) e la Lazio: un'avventura ai titoli di coda. Il brasiliano, arrivato pochi minuti fa al centro sportivo di Formello, dove era in programma il primo allenamento stagionale, è andato via con la seduta ancora in corso. Motivo? La Lazio ha trovato un'intesa anche per gli ultimi dettagli e ha chiuso la trattativa con il West Ham. Gli Hammers verseranno nelle casse dei biancocelesti 40 milioni di euro bonus compresi. Arrivato nel 2013 per 8 milioni di euro dal Santos, Lotito dovrà riconoscere da accordi con la società carioca il 25% dell'incasso ottenuto con l'imminente cessione. Il giocatore dovrebbe firmare con gli inglesi un quinquennale da oltre 3 milioni a stagione. Abbracci con i tifosi all'uscita per Anderson, che saluta Roma dopo 5 anni. Sognava la Premier dal 2015, quando Lotito rifiutò un'offerta di 50 milioni del Manchester United per il classe '93.