Felipe Anderson, esterno della Lazio, parla a Sky dopo la partita vinta 3-0 contro il Cagliari: "Eravamo un po’ delusi dagli ultimi risultati ma siamo consapevoli che giocando così i risultati sarebbero arrivati. Siamo felici, portiamo a casa tre punti importantissimi. Avendo più tempo per lavorare arriveremo più freschi, ma se vogliamo andare in Europa dobbiamo essere pronti a giocare ogni tre giorni. Il gol? Ne ho fatti un po’ di belli, mi sentivo bene oggi e sono contento per aver segnato e aver dato tranquillità alla squadra. Champions? Siamo molto forti, quanto fatto oggi e la nostra solidità ci può permettere di lottare ma pensiamo di partita in partita, ogni gara sarà una finale".