Anderson, fumata bianca: il brasiliano potrebbe lasciare la Lazio e coronare il suo sogno di giocare in Premier League. L'incontro con Lotito sembrerebbe aver aperto le porte alla sua cessione, oltre ai 30 milioni di offerta, gli inglesi del West Ham vorrebbero garantirne altri 8 di bonus e così si parlerebbe di una cifra molto vicina a quella chiesta da Lotito (40-45 milioni).



SOSTITUTO ANDERSON - La chiusura sembra ad un passo, la Lazio si muove per garantire ad Inzaghi un degno sostituto, e non è un nome nuovo: si tratta dell’iraniano Serdar Azmoun del Rubin Kazan. In mezzo ad una querelle per il suo cartellino, durante la scorsa estate non se ne è fatto nulla. Tare lo ha puntato, ma ha una deadline: l'iraniano giocherà i Mondiali il prezzo del suo cartellino potrebbe crescere vertiginosamente.