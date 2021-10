All’indomani della vittoria contro la Lokomotiv Mosca la Lazio è già tornata ad allenarsi. Appuntamento alle ore 11:00 stamattina sul secondo campo di Formello con la testa già al prossimo impegno. Una volta risollevata la situazione nel gruppo E di Europa League, i biancocelesti vorranno chiudere questo periodo con la terza vittoria consecutiva al Dall’Ara contro il Bologna.



L’ALLENAMENTO – Attivazione col torello, poi lavoro tecnico diviso tra la trasmissione del pallone tra file e circuiti con conclusione in porta. Il programma odierno è poi terminato con una partitella a campo ridotto. Niente seduta per tutti coloro che hanno giocato dal 1’ ieri contro la Lokomotiv. Gestiti anche Milinkovic e Muriqi, mentre gli altri subentrati, ovvero Leiva, Raul Moro e Marusic si sono allenati regolarmente insieme a chi non ha partecipato al match. Domani sarà già tempo di rifinitura e mister Sarri capirà anche le condizioni di Immobile. Al momento filtra ottimismo per il capitano biancoceleste.



SI RIVEDE ZACCAGNI – La notizia principale della mattinata però è stata il ritorno di Zaccagni. L'ex Hellas non si allenava sul campo da 12 giorni. L’attaccante è fermo da Lazio-Cagliari (19 settembre) per una distrazione all'ileo-psoas della coscia sinistra. Tempistiche confermate rispetto a quanto ci si aspettava. Nonostante la corsa differenziata e il lavoro tecnico però, risulta difficile che il numero 20 possa riuscire a strappare una convocazione per il Bologna.