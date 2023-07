Lavora anche in uscita la Lazio, per piazzare esudebi ed ex Primavera. Il prossimo a lasciare Formello sarà con tutta probabilità Floriani Mussolini. Il terzino classe 2003, più di una volta aggregato da Sarri al gruppo della prima squadra nella passata stagione, è a un passo dal trasferimento al Pescara. L'operazione, raccontata da Sky Sport, è in dirittura d'arrivo e può chiudersi nel week-end.