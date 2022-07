Formello è una polveriera. Oggi Il Messaggero parla di una lite furibonda tra Lotito e Tare ieri pomeriggio. Secondo il quotidiano il ds albanese si sarebbe presentato nel centro tecnico con il proprio avvocato. L'essersi visto sottrarre all'improvviso la gestione della Primavera ha profondamento deluso il direttore sportivo, che deve anche fare i conti con i malumori del tecnico per i ritardi nella campagna acquisti.



I biancocelesrti infatti sono ancora senza portieri e in difesa non sono ancora arrivati ne Casale, ne Romagnoli. Tare, stretto tra due fuochi, avrebbe quindi sbottato così col patron: "Scegli, o me o Sarri. Ora basta".