La Lazio ha messo gli occhi su Nicolò Fagioli. Centrocampista classe 2001 in forza alla Cremonese, ma di proprietà della Juventus, può essere un obiettivo concreto per ringiovanire il centrocampo. A riportare la notizia questa mattina è Il Messaggero.



Il talento azzurro - stabilmente nel giro della Nazionale U21 - si sta affermando in Serie B come uno dei migliori giocatori. Può ricoprire tutti i ruoli dalla trequarti alla mediana. Un po' come Milinkovic, che invece è nel mirino proprio della Juve. E allora, suggerisce lo stesso quotidiano, chissà che il ragazzo originario di Piacena non possa diventare una pedina di scambio per far abbassare il prezzo del cartellino del Sergente.