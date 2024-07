Lazio, non è finita per Greenwood: il caos a Marsiglia blocca la trattativa con lo United, tutti gli scenari

Getty Images

. Prosegue il testa a testa tra il club biancoceleste e il Marsiglia per il calciatore inglese di proprietà del Manchester United e reduce dal prestito al. Nelle ultime ore il club transalpino ha accelerato nella trattativa per il classe 2001, prima della frenata in seguito alle parole del sindaco di Marsiglia relative alle vicende passate del calciatore inglese. Lamonitora la situazione e attende il momento giusto per effettuare il controsorpasso sul Marsiglia nella corsa aBenoit, sindaco di Marsiglia, ha esternato qualche dubbio circa la vita privata di Mason Greenwood, in relazione ad alcuni episodi del passato del calciatore. Dichiarazioni che hanno portato successivamente anche a una presa di posizione da parte dei tifosi, che si sono schierati contro l’arrivo del calciatore classe 2001.

Il sindaco di Marsiglia non ha risparmiato critiche: “Il comportamento di Greenwood è indicibile, inaccettabile. Colpire sua moglie…Ho visto immagini che mi hanno profondamente scioccato. Massacrare sua moglie in questo modo non si addice a un uomo e lui non può avere il suo posto in questa squadra. I valori di OM e Marsiglia sono tutt'altro in realtà. È un peccato. Chiederò a Pablo Longoria di non reclutare Greenwood. Non voglio che il mio club sia coperto dalla vergogna di chi picchia la moglie".“In un momento in cui le trattative per l’arrivo di Mason Greenwood sono annunciate sempre più accese, è necessario spiegare ancora una volta e prima che il danno diventi irreversibile perché questo trasferimento sembra inconcepibile alla luce dei valori mostrati dal club. Per molti di noi una linea rossa che danneggerebbe irrimediabilmente la passione che abbiamo per questo club”.

Il Marsiglia ha già raggiunto l’accordo con il Manchester United per il passaggio a titolo definitivo di Mason Greenwood sulla base di 27,5 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno anche quattro milioni di bonus, per un totale di 31,5 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. Manca il sì del calciatore, che in queste ore sta valutando la situazione dopo le parole del sindaco di Marsiglia e il comunicato dei tifosi.- La trattativa tra Marsiglia e Greenwood e in stand-by, con il club transalpino che però non ha mollato del tutto e sta cercando di convincere ancora il ragazzo. Nelle ultime ore ci sono state delle call e un incontro con il papà del calciatore. La Lazio, però, spera di superare il club francese e chiudere l’operazione, accontentando il Manchester United e convincendo Greenwood a sposare il progetto biancocelesti. L’ultima offerta del club di Lotito ai Red Devils è di 20 milioni giù il 50 percento sulla futura rivendita.

Nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi a Formello, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato di Mason Greenwood: “Già lo scorso anno lo stavamo trattando, siamo ancora in contatto con lo United, ci sono azioni di disturbo. Il consiglio del Diavolo se li mangia la volpe. E io non sono il diavolo... Se sono ottimista? Io sono nato ottimista. Piano B? Il mercato è come i soldi, non dorme mai".La trattativa tra il Marsiglia e Greenwood è momentaneamente in stand by. Il club transalpino attende la risposta del calciatore inglese classe 2001. La Lazio resta alla finestra e spera nel sorpasso. Un colpo che potrebbe arrivare con un anno di ritardo, ma che potrebbe infiammare la piazza biancoceleste.