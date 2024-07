Immobile lascia la Lazio: accordo raggiunto con il Besiktas, le cifre

Getty Images

. Il club biancoceleste ha raggiunto l'accordo con ilper il trasferimento in Turchia del capitano del club capitolino. Il classe 1990 aveva già raggiunto nelle scorse ore l'intesa con il sodalizio di Istanbul per il contratto. In questi minuti, le due società e l'entourage del calciatore stanno definendo gli ultimi dettagli della trattativa che porterà Immobile a vestire la maglia del club turco. Si conclude, dunque, la lunga storia d'amore tra l'attaccante di Torre Annunziata e la Lazio.- La Lazio ha abbassato nelle ultime ore le pretese nella trattativa con il Besiktas per il cartellino di Ciro Immobile. Come raccontato nella giornata di ieri, il club biancoceleste aveva chiesto inizialmente 10 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante classe 1990. Nelle ultime ore la volontà del calciatore di intraprendere una nuova avventura è stata decisiva per arrivare alla fumata bianca: l'accordo tra i club prevede il versamento di circa 3 milioni di euro nelle casse della Lazio.

Ciro Immobile è pronto a siglare nelle prossime ore un contratto da 6 milioni di euro a stagione per due anni, con opzione per il terzo. L'attaccante italiano si legherà, dunque, al Besiktas fino al 30 giugno 2026, con la possibilità di prolungare per un'ulteriore stagione.