Le tempistiche per lo stadio Flaminio? Dipende dal proponente. Se il presidente Lotito fa sul serio, l’iter autorizzativo per arrivare all’approvazione di un progetto di partenariato pubblico-privato è relativamente veloce. Si può chiudere in 10 mesi.

Nei giorni scorsi la società biancoceleste aveva inviato tutta la documentazione necessaria per mettere nero su bianco la manifestazione di interesse a rilevare la struttura. Il club mantiene così una sorta di priorità nel procedimento e proprio ieri ha ricevuto la mail di risposta dall'istituzione capitolina con i passi successivi da compiere. Lo stesso assessore ha sottolineato: "Ora sta alla società. Sarebbe naturale immaginare che la Lazio e i propri tifosi possano avere il proprio stadio al Flaminio". Poi ha ribadito il monito: "Se la Lazio non troverà la giusta via, troveremo una valida alternativa".