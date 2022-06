Operazione alla spalla inevitabile per Carnesecchi. Questo il responso dopo i controlli e i consulti svolti dal portiere nelle scorse ore, a seguito dell'infortunio occorso mentre era con la Nazionale Under 21. Il classe 2000 dell'Atalanta resta però un obiettivo di mercato della Lazio, che ora sta ragionando sul da farsi. Puntare comunque su di lui o virare su altri profili?



I tempi di recupero sono quelli stimati nei giorni scorsi: 2-3 mesi. Fino a settembre quindi i biancocelesti non potrebbero averlo a disposizione. A Formello però stravedono per il suo talento. L'alternativa più credibile al momento è Vicario. Altri nomi, circolati nelle scorse settimane, restano per ora sullo sfondo.