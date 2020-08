Ciro Immobile, attaccante della Lazio, Scarpa d'Oro, capocannoniere della Serie A, eguagliando il record di gol in una singola stagione di Gonzalo Higuain, parla di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, al Corriere dello Sport: "Io simulatore? L’ennesima ca...ta su di me. Due rigori netti. La Lazio non gli piace proprio. Penso che non gli sia ancora andata giù la sconfitta nella finale di coppa Italia, per il mani di Bastos. Quando parla di noi ci mette il veleno".